Bilecik'te "İl Spor Güvenliği Toplantısı"

17.09.2019 16:42

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "İl Spor Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Şentürk, il genelinde yapılacak spor müsabakalarında mücadele edecek takım ve sporculara başarılar diledi.

Sporda şiddetin önlenmesi ve müsabakaların huzur içinde takip edebilmesi için bütün çevrelere sorumluluk düştüğünü belirten Şentürk, "Sporcu yetiştirmenin yanında iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı ilkeli yetiştirmeliyiz. En iyi olmanın yolu disiplinden geçer. Sporda, rol model olabilecek sporcularımızı kulüplerimiz vesilesiyle ilimize davet edelim. Bayan taraftarlarımızın müsabakalara katılımını sağlayalım." diye konuştu.

Şentürk, Bilecik'te sporun tüm branşlarına vatandaşın ilgisinin çekilmesi ve sporculara seyirci desteği verilmesinin önemini vurguladı.

Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü temsilcilerinin güvenlik konusunda sunum yapması, görüş ve taleplerin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA