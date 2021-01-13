Bilecik'te İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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Bilecik'te İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

13.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:08
Bilecik'te İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2021 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

İl genelinde 2020 yılında 434 adet projenin uygulandığını kaydeden Şentürk, şöyle konuştu:

"2020 yılı sonu itibariyle 258 proje gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 91 adedinde çalışmalar devam ediyor, 15 adedi ihale aşamasında ve 55 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 63 milyon 656 bin liradır. 2020 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 539 milyon 706 bin liradır. Bu dönem sonuna kadar 425 milyon 75 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 80 harcama oranı gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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