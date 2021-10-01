Bilecik'te ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçti - Haberler
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Bilecik'te ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçti

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Sağlık
Bilecik'te ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce kentte yaşayan 140 bin kişinin ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmasıyla il genelinde aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği bildirildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünce kentte yaşayan 140 bin kişinin ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmasıyla il genelinde aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 aşı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Bilecik'te Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı olanların oranının yüzde 75 olduğunu aktaran Damkacı, "Bilecik'te ikinci doz aşılama oranının yüzde 75 olması bizler için memnuniyet verici bir tablodur. Ancak henüz aşı olmayan veya aşıları tamamlanmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Hastanelerimizde yatan hastalarımızın çoğunluğu aşısı olmayan veya aşısını tamamlamayan vatandaşlarımız." dedi.

Riskin sürdüğünü söyleyen Damkacı, "Eski günlerimize dönmemizin yolu maske mesafe temizlik kurallarına riayet ederek aşı olmaktan geçiyor. Bu vesile ile emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bilecik'te ikinci doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 75'i geçti - Haberler
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