Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
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Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tevfikbey Caddesi'nden Tepebaşı istikametine seyir halindeki Erdal Kadayıfçı idaresindeki 11 EN 757 plaka otomobil, Rasimbey Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi yönüne ilerleyen Hasan Ali Üzen yönetimindeki 16 SG 410 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Hasan Ali Üzen, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Uğur Baklacı - Son Dakika Haberleri

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