Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

25.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:50
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi ile Rasimbey Caddesinin kesiştiği nokta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tevfikbey Caddesi istikametinden Tepebaşı mevkisine seyir halinde olan Mahmut E.Ö yönetimindeki 34 AGY 08 plakalı otomobil ile Rasimbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa U. kontrolündeki 34 PN 0455 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mahmut E.Ö yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından kontrollü verilen trafik normale döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uğur Baklacı

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