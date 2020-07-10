Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Arif S. yönetimindeki 11 AAE 595 plakalı otomobil ile Fadıl G. idaresindeki 43 BH 315 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Otogar kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan Arif S. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA