Bilecik'te iki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Bilecik'te iki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı

ESKİŞEHİR (İHA) – Bilecik'te iki grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Bilecik'te iki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı

ESKİŞEHİR (İHA) – Bilecik'te iki grup arasında çıkan ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, merkeze bağlı Selbükü Köyünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine gruplar kavga etmeye başladı. Sopaların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken kavga da ayrıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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