Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'te çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Edebali 1. Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen M.M, G.H.A. ile A.A, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli ise polis merkezine götürüldü.

Bilecik'te iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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