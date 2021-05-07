Bilecik'te ihtiyaç sahiplerinin evleri "Güzel Market Dayanışma Mağazası" tarafından donatıldı

Bilecik Belediyesi, "Güzel Market Dayanışma Mağazası" ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini donatıyor.

Bilecik Belediyesi, "Güzel Market Dayanışma Mağazası" ile ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini donatıyor.

Geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlayan Güzel Market Dayanışma Mağazası'na hayırsever vatandaşlar tarafından verilen ev mobilyası, mutfak eşyaları, giysi, oyuncak ve beyaz eşyalarla ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerindeki eksiklikler gideriliyor.

Eşinden ayrılan ve Bilecik'e yerleşen N.Ç'nin evi, Güzel Market Dayanışma Mağazası çalışanları tarafından getirilen eşyalarla yeniden hazırlandı.

Gerçekleştirilen hizmet hakkında bilgi veren Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birim Sorumlusu Serdar Pehlivan, "Mağaza ile vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın evlerinden aldığımız ürünleri, burada gerekli bakım, onarım, temizlik ve sınıflandırmalarını yapıyoruz. Belediyemiz ilgili birimlerin hassas çalışması sonrasında belirlenen ailelere bu eşyaları evlerine götürerek, donatıyoruz. Bu kez ise eşinden ayrılan bir kadının evini baştan sona donattık." ifadesini kullandı.

Pehlivan, bugüne kadar yüzlerce oyuncak ve binlerce giysiyi ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturduklarını ve 40'a yakın evi donattıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan