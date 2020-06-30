Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te 2020 Mayıs ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13,6 artarak 7 milyon 478 bin dolar, ithalat ise yüzde 39,9 oranında azalarak 4 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 40,9, ithalat yüzde 27,8 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA