Bilecik'te İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

06.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:12

Bilecik'te, Şeyh Edebali Türbesi avlusunda yer alan tarihi Orhangazi Camisinde, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için mevlit okundu.

Cuma namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar, şehitler anısında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vatandaşların ilgi gösterdiği program, toplu dua yapılmasıyla sona erdi. Cuma namazının ardından ikramlarda bulunuldu.

Bilecik Sağlık-Sen Şube Başkanı Süleyman Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler için cuma namazı öncesinde dua ettiklerini söyledi.

Şehit yakınlarına sabırlar dileyen Akyıldız, "27 Şubat'ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz için bugün mevlit programı düzenledik. O gün canımız ve yüreğimiz yandı. Ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA