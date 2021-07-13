Bilecik'te iç parçalayan görüntü
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Bilecik'te iç parçalayan görüntü

Bilecik'te iç parçalayan görüntü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ormanlık alanda ölü olarak bulunan anne ve 5 yavru köpek görenlerin içini parçaladı.

Bilecik'te yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından ormanlık alanda ölü olarak bulunan anne ve 5 yavru köpek görenlerin içini parçaladı.

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü girişindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir vatandaş çevreden gelen kokuları üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Kokunun geldiği yere ulaşınca gördükleri tarafından şoke olan Mehmet Şimşek, bir anne, 5'i yaşayan 5'i ölü 10 yavru köpekle karşılaştı. Yaşayan 5 yavruyu hemen Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi götüren şahıs, hayvanların ya aç kaldığı ya da biri tarafından zehirlendiği iddia etti. Koruma altına alınan 5 yavrunun, ölen annelerinin altında olması yürekleri parçaladı.

Öte yandan alanda 2 ayrı büyük köpek ölüsü de bulundu. - BİLECİK

Bilecik'te iç parçalayan görüntü
Bilecik'te iç parçalayan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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