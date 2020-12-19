Bilecik'te hizmete başlayacak olan fırında yangın çıktı
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Bilecik'te hizmete başlayacak olan fırında yangın çıktı

19.12.2020 22:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:58
Bilecik'te hizmete başlayacak olan fırında yangın çıktı

Bilecik'te yarın açılışı yapılacak olan ekmek fırınında hazırlık yapıldığı sırada yangın çıktı.

Bilecik'te yarın açılışı yapılacak olan ekmek fırınında hazırlık yapıldığı sırada yangın çıktı.

Merkeze bağlı Yeniköy'de Mustafa Y'ye ait olan ve yarın hizmete açılacak olan ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Bilecik İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken alevler fırının üst katında bulunan eve sıçradı.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle ekmek fırını kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, cami hoparlöründen fırının yarından itibaren hizmet vereceği duyurusu yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 22:58:27. #1.15#
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