Bilecik'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Bilecik'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

13.01.2021 20:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:40
Bilecik'te hırsızlık yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bilecik'te mermer ocağından hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Bilecik'te mermer ocağından hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, Balçıkhisar köyünde kullanılmayan mermer ocağında hırsızlık girişiminde bulunan İ.Ö. (24), A.D. (27) ve M.Ç'yi (20) yakaladı.

Zanlıların oksijen kaynağı yardımıyla 80 bin lira değerindeki demir su tankını parçaladıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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