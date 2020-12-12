Bilecik'te hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bilecik'te hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı

12.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:34
Bilecik'te hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerden gelen hırsızlık ihbarları üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çalışmalar sonucu şüpheli C.A. ve S.C'yi takibe alan ekipler, 2 kadını başka bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı bir hırsızlık olayından aranması bulunan C.A, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

İlgili Haberler

Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Son dakika: Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Sit alanında kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Sit alanında kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Şener Şen Seda Sayan Demet Özdemir
Spor Neymar Pierre Webo Burak Yılmaz Kylian Mbappe Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilecik'te hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:36:50. #1.15#
title