Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi
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Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi

Bilecik'te polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu hırsızlık suçlaması ile yakalanan 4 şahıs adeta suç makinesi çıktı.

Bilecik'te hırsızlık şebekesi çökertildi
13.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:23

Bilecik'te polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu hırsızlık suçlaması ile yakalanan 4 şahıs adeta suç makinesi çıktı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Rasimbey Caddesi üzerinde bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince titiz çalışma sonucu Bursa'nın İnegöl İlçesinde yakalandı. Yakalan şahıslar Aydın (09) plakalı araçlarıyla birlikte Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Araçta yapılan aramada 2 adet kapı kilidi düşürme apartı bulunurken, şahıslar adeta suç makinesi çıktı.

Yakalanan şahıslardan Ali Y. 3 dosyadan, Ayşe Y.'nin ise 18 suç, 7 dosyadan araması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şahıslardan Olcay A.'nın 7 dosyadan araması oldu öğrenilirken, Sibel Y. ise adeta bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. Şahıs 18 ayrı suç, 11 dosyadan araması bulunurken, 13 yıl 10 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerin ardından adliyeye sevk edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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