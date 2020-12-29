Bilecik'te hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli İnegöl'de yakalandı
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Bilecik'te hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli İnegöl'de yakalandı

29.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:33
Bilecik'te hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli İnegöl'de yakalandı

Bilecik'te bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

Bilecik'te bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

Olayın şüphelisi Z.Ö'nün bulunduğu 26 VL 280 plakalı otomobil, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı.

Huzur Mahallesi mevkisinde durdurulan araçtaki Z.Ö. gözaltına alındı.

Araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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