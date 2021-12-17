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Bilecik'te hırsızlar mazgalları çaldı

Bilecik'te hırsızlar mazgalları çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te bir mahalledeki 3 mazgal kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir mahalledeki 3 mazgal kimliği belirsiz şahıslar tarafından çalındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te dün gece devriye gezen zabıtalar Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde yağmursuyu deşarjı için yapılan giderlerin üzerindeki 3 mazgalın olmadığı fark etti. Hemen araçtan inen zabıta ekipleri olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler mazgal hırsızlarının yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye çalınan mazgalların yerine yenilerini koyacağı öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'te hırsızlar mazgalları çaldı

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