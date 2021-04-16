Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak
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Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak

Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi, Ramazan ayı süresince 500 ihtiyaç sahibine toplam 15 bin öğün sıcak yemek ikramı yapılacağını bildirdi.

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Bilecik Belediyesi, Ramazan ayı süresince 500 ihtiyaç sahibine toplam 15 bin öğün sıcak yemek ikramı yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı itibariyle, şehrin birçok mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ramazan ayı boyunca 500 ihtiyaç sahibine toplam 15 bin öğün olacak şekilde sıcak yemek ikramı yapılacağı kaydedilerek, "Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda güzel çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, özellikle salgından kaynaklı zorluk yaşayan ve işyerlerini kapatan esnaf ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşları ramazan ayı boyunca evlerinde ziyaret ederek, hazırlanan sıcak yemekleri dağıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın şunları kaydetti:

"Bilecik Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapmaya başladık. Bunun yanında yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek, onları evlerinde ziyaret edip gıda kolilerini teslim ediyoruz. Salgın koşullarını da göz önünde bulundurarak tüm ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızı, başkanımızın da talimatıyla sağ elin verdiğini sol el görmeyecek şekilde yürütüyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz."

Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak
Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak
Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak
Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak
Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak
Bilecik Belediyesi Ramazan ayında 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 bin öğün yemek dağıtacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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