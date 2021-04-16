Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek
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Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek

İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Haberler | Güncel

Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek -Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın: "İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz" Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı itibariyle, şehrin birçok mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye...

Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek

-Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın: "İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından Ramazan ayı itibariyle, şehrin birçok mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahibi 500 aileye her gün 3çeşit yemek iftar öncesi sıcak, sıcak evlere kadar götürülüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda güzel çalışmaları gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, özellikle salgından kaynaklı zorluk yaşayan ve işyerlerini kapatan esnaf ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım elini uzatıyor. Kent genelinde 600 aileye gıda yardımı yapan belediye ayrıca ramazan ayı boyunca 500 ihtiyaç sahibine de toplam 15 bin öğün olacak şekilde sıcak yemek ikramı yapılacak.

"İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın yanında yer almaya çalışıyoruz"

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın, "Bilecik Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ve yaşlı vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı yapmaya başladık. Bunun yanında yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek, onları evlerinde ziyaret edip gıda kolilerini teslim ediyoruz. Salgın koşullarını da göz önünde bulundurarak tüm ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu çalışmamızı, başkanımızın da talimatıyla sağ elin verdiğini sol el görmeyecek şekilde yürütüyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti belirterek belediye görevlilerine teşekkür etti.

Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek
Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek
Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek
Bilecik'te her gün 500 aileye iftar öncesi sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA

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