Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı

Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında "Hayvancılık Değerlendirme ve İstişare" toplantısı düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında "Hayvancılık Değerlendirme ve İstişare" toplantısı düzenlendi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonundan düzenlenen etkinliğe Bilecik Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erkal Gedikli, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin, Bilecik Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naci Eser, Bilecik Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Kara, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Ekşi, Bilecik Kanatlı Hayvan Eti Üreticiler Birliği Başkan V. Azer Sarı, Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, Bilecik İli Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Cemil İnce katıldı.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve su Ürünleri Şube Müdürü Emrah Celasin'in Bilecik'te hayvancılığı ve hayvansal ürünlerinin durumu hakkında yaptığı sunumuyla toplantı son buldu.

"Arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vereceğiz"

Toplantı sonrası bir değerlendire yapan İl Müdürü Yoldaş, "İlimizin hayvancılık potansiyeline değinirken, potansiyelin altında kaldığını düşündüğümüz arıcılık ve ipekböcekçiliğine gereken önemi vererek yaptığımız projelerle üretim potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz. Hayvancılığa bakanlık olarak yaptığımız destekleme miktarlarından katılımcılara bahsederek, et ve süt fiyatlarına da değinerek ilimiz üretim rakamlarına da değindik. Çok verimli bir toplantı oldu. Bu toplantıların devamı gelecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te hayvancılıktaki sorunlar masaya yatırıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 12:02:56. #1.15#

title