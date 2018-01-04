Bilecik'te Hayvan Hırsızlığı İddiası

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki bir çiftlikten küçükbaş hayvan çalındığı iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, besicilik yapan Budak Şimşek jandarmaya başvurarak, ilçeye 2 kilometre uzaklıkta bulanan çiftliğinden 18 küçükbaş hayvanın çalındığını bildirdi.



İnceleme yapan ekipler, hırsızların çiftliğin arka tarafındaki pencereyi kırarak içeri girdiğini ve 18 küçükbaş hayvanı çaldığını tespit etti.



Hırsızlık olayına karışan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.