Bilecik'te hayırsever Ahmet Yıldız'a plaket takdim edildi

-Bilecik'te bir ilk, kız hafızlık Kur'an kursu açıldı

- Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen

-"Kur'anı Kerim'den uzak kalmanın mazereti yoktur"

BİLECİK - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Şifa Hafızlık Kız Kur'an kursu açılışına katılırken, kursun yapımında büyük katkı sağlayan Ahmet Yıldız'a plaket takdim edildi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmi Kadıoğlu Caddesi üzerinde FETÖ'ye ait yurt Bilecik İl Müftülüğüne tahsis edilerek, yapılan tadilatlar çalışmaları sonrası bina hafızlık Kız Kur'an kursuna dönüştürüldü. Açılışa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin, İl Müftüsü Ali Erhun, Kur'an kursu yapımında emeği çok olan hayırsever Ahmet Yıldız ve davetliler katıldı.

Açılış konuşması yapan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Bilecik'te ilk kez bir hafızlık Kız Kur'an kursu açıldığı belirterek, "Şuan 100 öğrenci kapasiteli kursumuzda 25 evladımız eğitim alıyor. Burası birkaç kardeşlerimizin yardımları oldu. Özellikle şuan aramızda bulunan 'Hacı Albay' lakabıyla İstanbul'dan aramıza teşrif eden Ahmet Yıldız. Kursumuzun ihtiyaçlarından bir kaçını tamamladılar. Huzurlarınızda kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

" Kur'anı Kerim'den uzak kalmanın mazereti yoktur"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Cenabı hak adı 'Şifa' konulan Kur'an kursunun içerisinde okutulan, talim edilen Kuranla gönüllerdeki inkara, şirke, nifaka zulme, hasede ve bir cümle olumsuz vasıflara şifa olmasını nasip eylesin. Sadece okuyanlardan değil, okuduğunu anlayan, anladığını yaşayanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Kur'anla meşguliyetin kaybı yoktur. Geç kalmış bir hizmet doğru fakat geldi hamdolsun. Kur'anı öğrenmemenin mazereti yoktur artık, Kur'anı Kerim'den uzak kalmanın mazereti yoktur artık. Buradaki 100 kapasiteli şuanda 25 yavrumuz var çoğalacaklar inşallah. Bu çocuklarımıza onların ailelerine burada bulundukları sürece rahmet inecek, melekler burada bulunanlar için kanatlarını açacaklar. Ötesi var Allah oturup da Kuranı anlamaya çalışanları övecek. Ne güzel bir işe vesile oldunuz kimin emeği geçtiyse müftümüze, büyüğümüze buradaki mahalle halkımıza katkısı olana desteği olana duası olana çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, kursu yapımında emeği çok olan hayırsever Ahmet Yıldız, teşekkür plaketi takdim etti.