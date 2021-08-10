Bilecik'te "Hayaller Küllenmesin" yardım projesi hayata girdi
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Bilecik'te "Hayaller Küllenmesin" yardım projesi hayata girdi

Bilecik'te 'Hayaller Küllenmesin' yardım projesi hayata girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Kent Konseyi tarafından yangın bölgeleri için düzenlenen "Hayaller Küllenmesin" isimli yardım projesi tanıtım programına katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Kent Konseyi tarafından yangın bölgeleri için düzenlenen "Hayaller Küllenmesin" isimli yardım projesi tanıtım programına katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Bakan Şahin, meydana gelen afetlerde gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinin önemine değindi. Bilecik Belediyesi'nin de yangının ilk günlerinden bu yana, gerek araç gerek itfaiye personeli anlamında tüm desteği verdiğini hatırlatan Başkan Şahin, "Birçok şehrimizde haftalardır yangınlar devam ediyor. Ülkemizin birçok bölgesinden yangın alanlarına gerekli yardımlar ulaştırılmaya çalışıldı. Bilecik'te de yardımsever insanlarımız, Kent Konseyi öncülüğünde güzel bir dayanışma örneğini ortaya koydular. Hazırlanan bu projede yer alan tüm paydaşlara ve Kent Konseyi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediyesi olarak bu anlamda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Birlikte el ele vererek, bu zor günleri de aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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