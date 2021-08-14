Bilecik'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
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Bilecik'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Bilecik'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivri sinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen sivri sinek ve karasinek larva ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kent merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk park ve bahçe alanları, sulak alanlar, rögarlar, mazgallar ve kanallar başta olmak üzere birçok noktada ilaçlama çalışması yaparak, haşere oluşumlarını engellemeye çalışıyor. Yaz mevsimi ile birlikte toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına hız veren ekipler, çalışmaları kapsamında ayrıca çöp tenekeleri ve çevresi ile şehir çöplüğünde sivrisinek, kene ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

"Bunlara dikkat edin"

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışma ile sinek oluşumunu artıran faktörler hakkında bilgi verildi. Buna göre; çevreye atılan atıklar ve içinde biriken sular, çukur alanlar, inşaat alanları, havuz ve göllerde biriken sular sinek oluşumlarını artırıyor. Larva oluşumlarını engellemek veya azaltmak için çevre temizliğine önem vermeli, su birikintilerine yol açacak kirliliklerin temizlenmesi ve çöp konteynerlerindeki temizliğe dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşların pencere ve balkon kenarlarında uzun süre beklettikleri suların da sinek oluşumuna neden olduğu bilgisi verildi. - BİLECİK

Bilecik'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı
Bilecik'te haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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