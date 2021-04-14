Bilecik'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışma yapan ekipler, 16 KPP 46 plakalı kamyonetiyle bir hurda dükkanının önünde kantara girmek için bekleyen E.I'nın (31) kimliğini kontrol etmek istedi.

Polisi görünce yaya olarak kaçmaya başlayan E.I, yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen E.I'nın 4 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Türker Ertürk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Demet Özdemir Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bilecik'te hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 13:20:47. #1.14#

title