Bilecik'te hafif ticari araçla yolcu midibüsü çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Bilecik'te hafif ticari araçla yolcu midibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik'te hafif ticari araçla yolcu midibüsü çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te hafif ticari araç ile midibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Tavşanlı-Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan 43 SK 421 plakalı hafif ticari araç sürücü R.U., Akkaya mevkiine geldiği esnada yolun ıslak olması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 11 DB 147 plakalı yolcu midibüsle kafa kafa çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te hafif ticari araçla yolcu midibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik'te hafif ticari araçla yolcu midibüsü çarpıştı: 5 yaralı

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