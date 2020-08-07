Bilecik'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
07.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:34
Bilecik'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Y. idaresindeki 34 RK 4744 plakalı hafif ticari araç ile Okan E. yönetimindeki 11 AU 079 plakalı motosiklet, Yenişehir kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA