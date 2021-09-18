Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.

Çarşı Mahallesi çevre yolunda Eskişehir istikametine seyreden Melek Kaba idaresindeki 26 RK 091 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı.

Savrulan hafif ticari araç, daha sonra aynı istikamette giden 07 APH 573 plakalı Murat Y'nin kullandığı araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Melek Kaba yönetimindeki araçta bulunan 12 yaşındaki Yağmur Kaba yaşamını yitirdi.

Kaba'nın cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre aksadı.

Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Vahap Seçer Mansur Yavaş Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Arda Turan Şenol Güneş Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:29:17. #1.17#