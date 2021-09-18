Bilecik'te hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk öldü
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti.
Çarşı Mahallesi çevre yolunda Eskişehir istikametine seyreden Melek Kaba idaresindeki 26 RK 091 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı.
Savrulan hafif ticari araç, daha sonra aynı istikamette giden 07 APH 573 plakalı Murat Y'nin kullandığı araca çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, Melek Kaba yönetimindeki araçta bulunan 12 yaşındaki Yağmur Kaba yaşamını yitirdi.
Kaba'nın cesedi, Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre aksadı.
AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri