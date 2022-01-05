Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

SAKARYA (AA) - Bilecik'te hafif ticari aracın bariyere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilye göre, D-650 kara yolunda Sakarya istikametine seyreden Hasan Gürcan idaresindeki 03 AAC 827 plakalı hafif ticari araç, Bayırköy beldesi geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü Gürcan ile araçta bulunan Kadir Sessiz yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Gürcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Sessiz ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Sakarya yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan aracın çekilmesiyle yol ulaşıma açıldı.

Öte yandan, hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrildiği anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.