Bilecik'te güvenlik bariyeri ile otomobil arasında sıkışan kişi yaralandı

Bilecik'te beton güvenlik bariyeri ile otomobil arasında sıkışan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde seyreden İsmail O. idaresindeki 26 UD 387 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 49 yaşındaki Ahmet A'ya ve yol kenarındaki güvenlik bariyerine çarptı.

Otomobil ile beton güvenlik bariyeri arasında sıkışarak yaralanan Ahmet A, sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.