Bilecik'te günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessiz kaldı
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Marmara Bölgesi, Zonguldak, Bilecik, Güncel

Bilecik'te günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessiz kaldı

Marmara Bölgesi'ndeki Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

19.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:52
Bilecik'te günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessiz kaldı

Marmara Bölgesi'ndeki Bilecik'i büyükşehirlere bağlayan ve günlük ortalama 18 bin aracın geçtiği D-650 kara yolu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin geçiş güzergahında bulunan Bilecik'teki D-650 kara yolunda araç trafiği azaldı.

Bilecik'i Sakarya, Eskişehir ve Bursa'ya bağlayan kara yolunda geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyan araçların dışında özel otomobillerin neredeyse yok denilecek kadar olması dikkati çekti.

Kara yolunda polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrollerini sürdürdüğü gözlendi.

Bilecik'te günlük 18 bin aracın geçtiği kara yolu sessiz kaldı

Kaynak: AA

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