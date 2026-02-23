Haberler

Bilecik'te gramajı düşük pide satanlara zabıta engeli

Güncelleme:
Bilecik'te gramajı 320 gram olmasına rağmen vatandaşa 290-300 gram pide satan fırını tespit eden zabıtalar iş yerine cezai işlem uyguladı.

Bilecik Beledisine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı münasebetiyle kentteki fırınlarda temizlik, hijyen ve gramaj denetimine çıktı. Bilecik'te TSO ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 320 gram pide 30 TL olarak belirlendi. Bu gramaj üzerinde İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesi üzerinde bir fırına denetim yapan zabıtalar tartı ile pideleri bir bir tartarken, çoğu pidenin 290-300 arasında olduğu görüldü. Ekipleri eksik gramajlı pidelere el koyarken, iş yerlerine Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazdı.

"Bir fırında pide gramajlarının 15,20 gram yakına düşük olduğunu tespit ettik"

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, mübarek Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan pide denetimi yaptıklarını anlatarak, "Bu pide üretimlerinde işletmelerin ruhsat, hijyen denetiminin yanı sıra kurumların belirlemiş olduğu pide gramajı denetimi yaptık. Bununla birlikte fiyat tarifesine uyup uymadıklarına da baktık. Burada 320 gram pidenin 30 TL'ye satılması gerekiyordu. Biz yaptığımız denetimlerde hassas teraziyle ürünler tek tek tarttık. Tarttığımız bir ürünün 320 gram üzerinden yönetmelik gereği yüzde 2'lik oranla az olması bir sıkıntı yok. Bir işletmemizde ürünlerin 15,20 gram yakına düşük olduğunu tespit ettik. Bu ürünleri el koyarak, gerekli cezai işlemleri uyguladık" dedi.

El konulan pideler Sevgi Evleri'ne götürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
