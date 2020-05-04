Bilecik'te gönüllü kursiyerlerden maske üretim seferberliğine destek
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Bilecik'te gönüllü kursiyerlerden maske üretim seferberliğine destek

Bilecik'te gönüllü kursiyerlerden maske üretim seferberliğine destek
04.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:06

Bilecik'te, çeşitli alanlarda eğitim aldıkları Halk Eğitim Merkezini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı adeta bir fabrikaya dönüştüren gönüllü kadınlar, "eğitimden üretime" sloganıyla cerrahi maske üretiyor.

Bilecik'te, çeşitli alanlarda eğitim aldıkları Halk Eğitim Merkezini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı adeta bir fabrikaya dönüştüren gönüllü kadınlar, "eğitimden üretime" sloganıyla cerrahi maske üretiyor.

Salgın öncesi aldıkları eğitimle aile bütçelerine katkıda bulunan kursiyerlerden 22'si, Vali Bilal Şentürk'ün destekleriyle "eğitimden üretime" sloganıyla başlatılan seferberliğe katılıyor.

Çoğu ev kadını olan kursiyerler ve öğreticileri; dokuma, tezhip, el sanatları ve müzik sınıflarında günde 2 bin 500 maske üretiyor ve maskeler sağlık çalışanları ile vatandaşlara ulaştırılıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Yıldız, AA muhabirine, tüm sınıfların salgınla mücadele kapsamında atölyeye dönüştürüldüğünü söyledi.

Merkezde farklı alanlarda kurs veren usta öğreticilerin ve kursiyerlerinin, dikiş makinelerinin başına geçerek ülke için üretime başladığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın tedbir amaçlı kurslara ara vermesi ile ülkemize katkı sunmak için burada çalışmaya başladık. Sosyal mesafe ve diğer tedbirleri de göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fiziki yapımızı tamamen üretim yapma noktasına göre ayarladık. Eğitimden üretime burada yol alıyoruz. İnşallah bu sürecin sonuna kadar katkı sunmaya, üretim yapmaya devam edeceğiz."

Yıldız, ülkenin geleceği için her zaman hem emeği hem de dualarıyla ön planda yer alan kadınlara teşekkür etti.

Giyim üretim teknolojisi alanı usta öğreticilerinden Züleyha Kala da merkeze gelen kadınların, dikiş dersi alanlar ile diğer kurslardan gelen gönüllerden oluştuğunu aktardı.

Verdikleri eğitimler ışığında üretim yaptıklarını anlatan Kala, "Devletimiz istediği sürece biz hep burada çalışırız." dedi.

"Çorbada bizim de tuzumuz olsun"

Usta öğretici Hacer Şahin, salgınla mücadele için ellerinden geleni yapmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Kumaşları keserek üretim aşamasına geçtiklerini bildiren Şahin, "Piyano, ney ve halı dokuma atölyelerimizde de maske üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Mutlu Esti ise Halk Eğitim Merkezine vefa borcu olduğunu dile getirdi.

Maske üretimine başlandığını duyduktan sonra üretime destek vermeye geldiğini ifade eden Esti, "Çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek geldik, üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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