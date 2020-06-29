Bilecik'te gölet çevresindeki iş yerinin yıkımı gerçekleştirildi Bilecik'te, Pelitözü Göleti çevresindeki mesire alanında bulunan iş yeri, kiracısı tarafından eklenti yapıldığı gerekçesiyle yıkıldı.

Bilecik'te, Pelitözü Göleti çevresindeki mesire alanında bulunan iş yeri, kiracısı tarafından eklenti yapıldığı gerekçesiyle yıkıldı.

İl Özel İdaresine ait olan ve tahsis edildiği Bilecik Belediyesince kiraya verilen seyir terası niteliğindeki geçici iş yerinin yıkımı için Orman İşletme Müdürlüğünce alınan karar, işletmecisine yaklaşık 10 gün önce tebliğ edildi.

Bilecik Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki iş yerine kiracısı tarafından mevzuata aykırı şekilde eklenti yapıldığı gerekçesiyle alınan yıkım kararının ardından görevliler bölgeye geldi.

Ahşap malzemeden inşa edilen iş yerinin yıkımı, İl Özel İdaresi ekiplerince iş makinesiyle gerçekleştirildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, yıkım alanına girmeye çalışan kişilere izin vermedi.

Kaynak: AA