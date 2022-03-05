Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi - Haberler

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Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi

Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Girişimcilik ve Kariyer Kulübü iş birliği ile ilk büyük çaplı 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Girişimcilik ve Kariyer Kulübü iş birliği ile ilk büyük çaplı 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre merkezinde düzenlenen zirvenin ev sahipliğini Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, BŞEÜ Girişimcilik ve Kariyer Kulübü Başkanı M. Yusuf Bayı yaptı. Zirveye Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Ayla Ercan kadın girişimcileri, STK yetkilileri ve farklı bölümlerden 500'e yakın üniversite öğrencisi katılım sağladı.

Açılış konuşması yapan Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, kent konseylerinin kurulma amacına ve önemine dikkat çekerek, "Her kesimi içine alan ortak bir platform ile şehrin gelişmesine yardımcı oluyor ve gençler ile çalışmaktan mutluluğu yaşıyoruz. 'Benim gençlerden öğrenecek çok şeyim var' sözünü hep dikkate alırım. Hazırlık ve program sürecinde zirveye katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi

Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi

Bilecik'te 'Girişimcilik Zirvesi' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Şeyh Edebali, Kent Konseyi, Girişimcilik, Bilecik, Yerel, Haberler

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