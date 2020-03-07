Bilecik'te "Girişimci Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" eğitim toplantısı düzenlendi

07.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:56

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Girişimci Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi eğitim toplantısı düzenlendi.



Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Girişimci Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında, Sürekli Eğitim Merkezi'nde "Girişimci Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi" eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Eğitimde, kadın girişimcilerin kooperatifler çatısı altında faaliyette bulunmalarının sağlanması, projeler geliştirilmesi amacı ile kooperatifçilik faaliyetleri ve mevzuatının tanıtımı yapıldı.



Ayrıca kadınların iş gücüne daha fazla katılımı, tarım faaliyetleri başta olmak üzere ekonomik hayatın her alanında kooperatifler çatısı altında birleşerek yer almasının sağlanarak, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesiyle kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmesinin önemine vurgu yapıldı.



Öte yandan, toplantıya, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik Ticaret Müdürü Şinasi Balta, kadın girişimci ve çiftçiler katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA