Bilecik'te Girişimci Adımlar Yetkin Eller Projesi ödül töreni gerçekleştirildi
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Bilecik'te Girişimci Adımlar Yetkin Eller Projesi ödül töreni gerçekleştirildi

Bilecik'te uygulanan Girişimci Adımlar Yetkin Eller projesinin final programında dereceye gire öğrencilere ödülleri verildi.

Bilecik'te Girişimci Adımlar Yetkin Eller Projesi ödül töreni gerçekleştirildi
18.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:28

Bilecik'te uygulanan Girişimci Adımlar Yetkin Eller projesinin final programında dereceye gire öğrencilere ödülleri verildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA), Bursa Teknik Üniversitesi ve Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje kapsamında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Pelitözü Gölpark Misafirhanesi'nde, CV teknik eğitimleri alan 50 meslek lisesi öğrencisi "İleri Sunum Teknikleri" çerçevesinde sunum yaptı.

Programa katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Keskin öğrencilerin sunumlarını izledi.

Gerçekleşen törende, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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