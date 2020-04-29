Bilecik'te gıda üretimi yapılan iş yerlerinde denetim Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla başlatılan gıda üretim ve satış yerlerinde denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Bilecik'te, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ramazan ayı dolayısıyla başlatılan gıda üretim ve satış yerlerinde denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, denetim seferberliği kapsamında hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri hem de ramazan ayı dolayısıyla gıda kontrol ekiplerince, kentte faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin artırıldığı duyuruldu.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgelerinin yanı sıra fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları, ürünlerin son kullanım tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri ile satış koşullarının kontrol edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Planlanan denetimlerin yanı sıra 174 Alo Gıda Hattı'na yapılan şikayetlere bağlı olarak program dışı denetimler de gerçekleştirilmektedir. Denetimler sırasında, gıda kontrol görevlilerince eksik görülen hususlar tutanakla tespit edilerek işletme sahiplerine uyarılar yapılmakta, gıda üretimi ya da satışına uygun olmayan durumlarda yasal işlem uygulanmaktadır. Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılan bu çalışmaların yanı sıra tüketicilerimize de büyük görev düşmektedir. Tüketicilerimizin gıdaları satın alırken etiketsiz ve ambalajsız ürün satın almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri, mutlaka seçici davranmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA