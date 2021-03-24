Bilecik'te "gezici kayıt terminali" huzurevinde nüfus cüzdanı işlemlerini yaptı
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Bilecik'te "gezici kayıt terminali" huzurevinde nüfus cüzdanı işlemlerini yaptı

24.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:26
Bilecik'te 'gezici kayıt terminali' huzurevinde nüfus cüzdanı işlemlerini yaptı

Bilecik'te, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engellilerin, başvuruları Adreste Nüfus Hizmeti "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla adreslerinde alınıyor.

Bilecik'te, çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen 75 yaş ve üzeri ile hasta, yaşlı ve engellilerin, başvuruları Adreste Nüfus Hizmeti "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla adreslerinde alınıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan uygulamayla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personeli, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine giderek, sağlık sorunu ve yaşlı olan huzurevi sakinlerinin biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden, imzalanan evraka kadar tüm işlemlerini tamamladı.

Yaşlılar Haftası nedeniyle eşi Münevver Şentürk ile huzurevini ziyaret ederek İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak'tan bilgi alan Vali Bilal Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Siz gelemiyorsanız biz sizlere misafir oluruz anlayışı içinde bugün, geçmişten geleceğe köprü olan huzurevi sakinlerimizle bir araya gelerek onların hem hayır dualarını alalım hem de hayatlarını kolaylaştırarak gönüllerine dokunalım istedik. Merkez ve ilçelerimizde muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yapılan çalışmalarla, gezici kayıt terminalimiz adreste kimlik kartı başvurularının alınması çalışmaları Kovid-19 tedbirleri de göz önünde bulundurularak devam etmektedir. Uygulama merkezde ve tüm ilçelerimizde yaygınlaşacak ve aynı hizmeti vereceğiz."

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından huzurevi sakinlerine gönderilecek.

Adreste Nüfus Hizmeti uygulaması kapsamında gezici kayıt terminali ile 15-19 Mart'ta il genelinde 58 vatandaşa hizmet verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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