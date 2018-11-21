Bilecik'te "Genciyle Yaşlısıyla Hareketleniyor" Projesi

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Genciyle Yaşlısıyla Hareketleniyor" Projesi kapsamında huzurevi sakinleri spor yaptı.



Bilecik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde Aile ve Sosyal Politikalar Huzurevinde gerçekleştirilen programda, huzurevi sakinleri açma, germe hareketleri yanı sıra çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu.



Huzurevi sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlikte, Belediye Kadın Spor ve Yaşam Merkezi Spor Eğitmeni Merve Yeşilçayır, huzurevi sakinleri ile spor yaptı ve bilgilendirmelerde bulundu.



Strateji Geliştirme Müdürü ve Proje Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, belediyenin birçok alanda güzel çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "4 yıldır huzurevi sakinleriyle buluşuyoruz. Etkinliğimiz gerçekten huzurevi sakinleri tarafından ilgiyle takip ediliyor ve oldukça yararlı oluyor." dedi.