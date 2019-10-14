Bilecik'te 'GençBizz Lise Girişimcilik' programı düzenlendi

14.10.2019 11:58

Bilecik'te 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı' öğretmen eğitimi gerçekleştirildi.



Bilecik genelinde toplam 36 öğretmene yönelik olarak 'GençBizz Lise Girişimcilik Programı' öğretmen eğitimi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Vakıf Eğitim Görevlisi Sibel Eşder tarafından gerçekleştirilen eğitimin öğretmenlere yararlı olacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, eğitime katılan öğretmenlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA