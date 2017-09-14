Bilecik'te Fuhuş Operasyonu

Bilecik'te düzenlenen fuhuş operasyonunda 1 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini' suçu kapsamında yapılan operasyon sonucunda A.O.N., yakalandı. Fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK