Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı - Haberler
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Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı
AA / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen mermer yüklü tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeyken el freninin boşaldığı belirtilen mermer yüklü tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı.

Haceloğlu Mahallesi Seyit Ali Çağlayan Caddesi'nde park halindeki 34 CVJ 958 plakalı tır, geriye doğru hareket ederek park halindeki ticari taksi, otomobil ve kamyonete, ardından apartman duvarına çarparak durdu.

Gürültüyle panik yaşayan bina sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

El freninin boşalması sonucu hareket ettiği belirtilen tır, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken tır ile diğer 2 araç ve binada hasar oluştu.

Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

Bilecik'te freni boşalan tır, 3 araca ve apartman duvarına çarptı

AA / Zeki Ceyhan - Son Dakika Haberleri

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