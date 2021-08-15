Bilecik'te fiyatlardan memnun olan kavun üreticisi talebe yetişmekte zorlanıyor

Marmara Bölgesi'nin kavun ihtiyacını önemli oranda karşılayan Bilecik'teki üreticiler, ürünlerinin tarlada 1,50 ila 2,30 liradan alıcı bulmasının memnuniyetini yaşıyor.

Marmara Bölgesi'nin kavun ihtiyacını önemli oranda karşılayan Bilecik'teki üreticiler, ürünlerinin tarlada 1,50 ila 2,30 liradan alıcı bulmasının memnuniyetini yaşıyor.

Sakarya Nehri'nin geçtiği Osmaneli ilçesindeki vadide üretilen kavunlar, özellikle başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki kentlerden yoğun ilgi görüyor. Bu yıl Osmaneli ilçesinde 4 bin dönüm alanda 12 bin ton kavun üretimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tüccarlar, talebi karşılamakta zorlanan kavun üreticileriyle yaptıkları sıkı pazarlıkların ardından tonlarca ürün alımı yapıyor. Bu sene tarlada 1,50 ila 2,30 liradan alıcı bulan kavun, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

1 Ağustos'ta başlanan kavun hasadının eylül ayının ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, kavundaki verimin bu sene iyi olduğunu söyledi.

Kavundaki alım fiyatlarının da üreticileri mutlu ettiğini anlatan Ünver, "Osmaneli köylerinde özellikle Medetli köyünde önceki yıllara göre kavun ekimi daha fazla yapıldı. Yine de bu sene talebi karşılayamıyoruz. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ne cevap vermekte zorlanıyoruz. Kavuna çok talep var. Bu yılki alım fiyatı da iyi düzeyde. Üretici şu anda kazançtan memnun. Alıcı da satıcı da şu anda memnun." ifadelerini kullandı.

"2 yıldır piyasadan çok memnunuz"

Osmaneli ilçesine bağlı Medetli köyünde kavun yetiştiren Abdullah Bahar da son 2 yıldır kavun üretiminden çok memnun olduklarını kaydetti.

Hasat ettikleri kavunun her zaman alıcı bulduğunu dile getiren Bahar, "Para da kazandık. 2 yıldır piyasadan çok memnunuz. 3 veya 4 kademe kavun ekeriz. Birinciyi bitirdik. İkinci bitme aşamasında. Şimdi üçüncü ekimlerimiz var. Hem daha kaliteli hem de değerinde satmış oluyoruz. Ekimden de piyasadan da çok memnunuz. Allah bereket versin." diye konuştu.

Bahar, kavunlar için Marmara Bölgesi'nden yoğun şekilde esnafın geldiğine değinerek, Eskişehir ve Kütahya gibi şehirlerinden de gelen taleplere cevap vermeye çalıştıklarını bildirdi.

Kavunu tarladan traktörle römorka doldurup kentlerdeki hallere götürdüklerini dile getiren Bahar, "Orada esnaf beğendiği ürünü alır. Parasını öder ve gider. Bizim ürettiğimiz konak kavunudur. Her şeyden önce tadı gelir. Bu kavun, bir tane bile vatandaşımızın 'Ben para verdim, tatsızdı.' diyemeyeceği bir üründür." dedi.

Kavun tarlasındaki hasatta görev alan Handan Bahar ise sabah erkenden tarlaya gelerek kavun topladıklarını söyledi.

Gün boyu toplayabildikleri kadar kavunu hasat ettiklerini aktaran Bahar, "Çok yoruluyoruz ama Allah'a şükür bu sene emeğimizin karşılığını aldık. İnşallah Allah seneye de böyle bir hasat gösterir. Emeğimizin karşılığını aldığımız zaman çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever