Bilecik'te fırınlar ramazan ayı sonuna kadar denetlenecek
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Bilecik'te fırınlar ramazan ayı sonuna kadar denetlenecek

Bilecik'te fırınlar ramazan ayı sonuna kadar denetlenecek
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ramazan ayı boyunca bütün unlu mamul üretim yerlerini her gün denetleyeceği bildirildi.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ramazan ayı boyunca bütün unlu mamul üretim yerlerini her gün denetleyeceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Müdürlüğünün vatandaşların birçok konuda sağlıklı ve güvenli hizmet alması için denetimler yaptığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Salih Yılmaz, ilde bulunan 16 unlu mamul üretim noktasının ramazan ayı boyunca her gün denetleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zabıta Müdürlüğü olarak şu ana kadar denetimlerimizi sık fakat belirli bir takvim doğrultusunda gerçekleştiriyorduk. Belediye Başkanımız Semih Şahin'in talimatları gereği, Zabıta Müdürlüğü olarak ilimizde bulunan 16 ekmek fırınını ay boyunca her gün denetleyeceğiz. Denetimlerimizde başta salgın kurallarını hatırlatarak, Hayat Eve Sığar (HES) denetiminin uygulanması, gramaj, hijyen ve genel temizlik kuralları, saklama ve satış koşulları gibi birçok başlıkta kontroller gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizde gerekli uyarıları yapmakla birlikte kurallara uymayan esnafa cezai işlem gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayı boyunca olduğu gibi diğer zamanlarda da halkımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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