Bilecik'te Fetö Operasyonu

Bilecik'te FETÖ Terör Örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, sabah saatlerinde FETÖ/PYD soruşturması kapsamında aralarında Bilecik Adliye çalışanı, esnaf ve memurların olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheli yapılan sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi. - BİLECİK