Bilecik'te FETÖ hükümlüsü yakalandı

04.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:24

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı davada hüküm giyen sanık yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2016'da soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan E.K'nin, yargılandığı davada verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.K'yi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.K, daha sonra Bilecik M tipi cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA