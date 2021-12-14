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Bilecik'te Fenerbahçeliler kahvaltıda buluştu

Bilecik'te Fenerbahçeliler kahvaltıda buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik'te yaşayan Fenerbahçe taraftarları düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yaşayan Fenerbahçe taraftarları düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Bilecik Genç Fenerbahçeliler Derneği tarafından bir kafeteryada düzenlenen tanışma, kaynaşma ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi. Bu kaynaşma ve tanışma kahvaltıların geleneksel hale geldiğini anlatan Bilecik Genç Fenerbahçeliler kurucu Başkanı Alper Badak, "Yıllardır açık olan fakat faaliyet göstermeyen derneğimizi 2019 yılında tekrar kurduk. Bilecik'te güçlü bir ekibiz. Kentte sosyal faaliyet anlamında güzel şeyler yapacağız. Ses getireceğiz. Bugün de burada dernek üyeleri ve bizlere destek olan büyüklerimizle bir araya geldik" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te Fenerbahçeliler kahvaltıda buluştu

Bilecik'te Fenerbahçeliler kahvaltıda buluştu

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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