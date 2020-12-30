Bilecik'te evinin bodrumunda sahte içki üreten kişi tutuklandı
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Bilecik'te evinin bodrumunda sahte içki üreten kişi tutuklandı

30.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:55
Bilecik'te evinin bodrumunda sahte içki üreten kişi tutuklandı

Bilecik'te bir evin bodrum katında sahte içki üreten şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bilecik'te bir evin bodrum katında sahte içki üreten şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sıklaştırdığı denetimler kapsamında, Kayhan Mahallesinde evinin bodrum katında sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen H.K'nin evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 150 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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